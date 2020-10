„Es geht wieder los“, sagt Hendrik Schuster. Gerade hat der Betreiber vom Hotel Grünhof in Frankfurt (Oder) einige Stornierungen von Übernachtungsgästen aus Thüringen aufgenommen. Und auch mehrere Berliner haben schon angerufen, wegen des in Brandenburg herrschenden Beherbergungsverbotes, das seit Freitag für Berliner Touristen herrscht (siehe Infokasten). „Ich darf nach Berlin fahren, aber kein Berliner Tourist darf bei mir übernachten“, sagt der Hotelbetreiber. Er findet das Verbot lückenhaft und „ein wenig unsinnig“.

Verunsicherung und Angst sind Gründe für Stornierung

Zu den Verboten kommt eine allgemeine Verunsicherung hinzu, wegen der überall steigenden Corona-Zahlen, erklärt Schuster in der August-Bebel-Straße. Ist die Sommersaison für das familiengeführte Hotel und Gasthaus einigermaßen gut verlaufen – durch die vielen Inlandsurlauber – sieht es für die Herbst- und Wintermonate mau aus. „Der Dezember ist normalerweise unser bester Monat, da buchen viele Gäste für Geburtstage und Weihnachtsfeiern unsere Räume und Zimmer“, sagt Schuster. Bereits jetzt habe er ein Drittel weniger Buchungen, als vor einem Jahr.

Gebuchte Veranstaltungen, wie einen 85. Geburtstag oder Feste stehen noch im Buchungskalender vom „Hotel zur Alten Oder“. Doch Stornierungen aus Frankfurt am Main und aus München musste Anna Gogowski ebenfalls am Montag entgegennehmen. „Ich hoffe nicht, dass es eine Stornierungs-Welle wie im März gibt“, so die Mit-Betreiberin vom „Hotel zur Alten Oder“. Natürlich versteht Gogowski die Verunsicherung und Vorsicht der Gäste. Fest stehe aber auch, dass eine derzeitige Bettenbelegung von 40 bis 50 Prozent alles andere als optimal sei.

Hoteliers finden Beherbergungsverbot unsinnig

Als „nicht zufriedenstellend“ empfindet Gogowski das Beherbergungsverbot. Berliner Geschäftsleute dürfe sie ja weiter beherbergen, jedoch blieben auch diese in den Herbstferien weg. „Andere Betriebe werden mit keinem derartigen Verbot belegt – obwohl wir hier die Reinigungs- und Hygienevorschriften genau einhalten“, sagt die Mit-Betreiberin verärgert.

Ein paar Berliner Touristen hätte ebenso das City-Residence-Hotel am Bahnhof gebrauchen können. Waren in den Sommerferien bis zu 80 Prozent der Betten belegt, sind es gerade zwischen 40 und 50 Prozent. „Neben einigen wenigen Touristen sind mehrere Eisenbahner bei uns einquartiert“, berichtet Jan-Phillip Brülls vom Hotel. Das Verbot findet auch er als nicht sinnvoll. „Wir halten uns an alle Schutzmaßnahmen – und hoffen, dass die Reservierungen nicht doch noch wegfallen“, sagt er.

„Magere“ Herbstferien – mit 30 Prozent Bettenbelegung

Diese Hoffnung hat auch das Hotel Polonia an der Leipziger Straße. „Die Herbstferien sehen bei uns mager aus“, sagt Anton Romanov. Kam das Hotel im Sommer noch gut über die Runden, seien die Betten zurzeit nur zwischen 20 und 30 Prozent belegt. Trotzdem ist Romanov der Meinung, dass sich das Beherbergungsverbot noch nicht negativ aufs Geschäft ausgewirkt hat. Gerade am Wochenende übernachteten Berliner an der Leipziger Straße. „Es sieht allgemein einfach schlecht aus, wenn ich die kommenden Wochen anschaue“, sagt er.

„Wir müssen da irgendwie durch“, sagt Schuster vom Hotel Grünhof. Aber irgendwann müsse auch mal Schluss sein, denn sonst würden sich viele Hotels davon nicht erholen. Zwei Mitarbeiter musste er bereits entlassen – statt sieben, Anfang des Jahres, hat er jetzt nur noch fünf.