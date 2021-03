Während in Berlin bereits heute wieder AstraZeneca verimpft wird, geht es in Brandenburg erst am Sonnabend, 20. März, in den Impfzentren mit dem Impfstoff weiter. Ein 74-Jähriger aus Wulkow, der heute einen Impftermin in Frankfurt (Oder) gehabt hätte, ärgert sich. Der Impfstoff sei doch da, „und es zählt jede Stunde“.