Die Corona-Fallzahlen steigen kurz vor Ostern auch in Frankfurt (Oder) steil an. 37 laborbestätigte Neuinfektionen meldete das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) am Donnerstag, 25. März.

Bereits am Mittwoch hatte es 22 neue Corona-Fälle gegeben. Der Sieben-Tage-I...