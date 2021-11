Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag (8.11.) eine Neuinfektion in Frankfurt (Oder). Der Inzidenzwert liegt jedoch unverändert hoch bei 282,4. Am Sonntag lag er bei 289,3 und damit knapp unterhalb der bisherigen Höchstmarke von 293 vom 24. Dezember 2020. In den letzten sieben Tagen wurden in der Stadt 161 Neuinfektionen gezählt.

Seit Beginn der Pandemie gab es 2660 gemeldete Corona-Fälle in Frankfurt, 113 Menschen starben. Die letzten beiden RKI-Meldungen über Todesfälle datieren vom 6. Juli.

Sieben Patienten am Klinikum Frankfurt (Oder) in Behandlung

Insgesamt 380 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt befinden sich aktuell in Quarantäne, „Tendenz steigend“, so Stadtsprecher Uwe Meier. Neben den zwei Klassen der Grundschule Erich Kästner und einer Klasse der Grundschule Mitte, für die in den vergangenen Woche häusliche Isolation angeordnet worden war, sei inzwischen auch die Kita Märchenland von Quarantänemaßnahmen betroffen, berichtet Uwe Meier. Für eine weitere Frankfurter Kindertagesstätte werde derzeit Quarantäne geprüft.

Am Klinikum Frankfurt (Oder) hat sich die Zahl der Corona-Patienten inzwischen auf sieben erhöht. Nach Angaben von Sprecherin Kati Brand werden alle Betroffenen auf der Normalstation behandelt. Seit Montag gilt im Klinikum wieder die generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Der benachbarte Landkreis Słubice verzeichnete am Montag mit 26 Neuinfektionen einen der höchsten Anstiege an Fallzahlen in der Wojewodschaft Lubuskie. In der gesamten Region wurden insgesamt 253 Neuinfektionen gemeldet, auch am Sonnabend waren es 259.

In den drei Covid-Krankenhäusern der Wojewodschaft werden aktuell bereits mehr als 200 Covid-19-Patienten behandelt, davon werden 15 beatmet. Im Krankenhaus Torzym sind vier von fünf Plätzen für Covid-Patienten belegt. In Gorzów sowie in der temporär eingerichteten Covid-Klinik Zielona Góra sind noch deutlich mehr Betten frei. Die Schwierigkeit sind jedoch weniger freie Betten als vielmehr das fehlende Personal.

Lubuskie hat deutlich niedrigere Impfquote als Brandenburg

Hinzu kommt eine vergleichsweise geringe Impfquote in der Nachbarregion. Nur 48 Prozent der Einwohner in Lubuskie sind gemäß aktuellen Angaben des Gesundheitsministeriums vollständig geimpft. In der Gemeinde Słubice liegt die Impfquote bei über 50 Prozent.

Für die Stadt Frankfurt (Oder) fehlen genaue Impfdaten. Im gesamten Land Brandenburg lag die Quote der vollständig Geimpften zuletzt bei 60,8 Prozent.

Unterdessen nehmen die Beschäftigten des Gesundheitsamtes wieder eine steigende Anzahl von Anrufen von Bürgerinnen und Bürgern entgegen, die Fragen zum Infektionsgeschehen, zu Impfungen oder zur Verordnungslage haben, berichtet Uwe Meier. Eine Wiederaufnahme der städtischen Corona-Hotline sei derzeit jedoch nicht vorgesehen.