Corona in Brandenburg

Frankfurt (Oder) blieb am 27.11. den dritten Tag in Folge über einer Inzidenz von 750. Damit tritt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Kraft. OB René Wilke geht die Verordnungslage nicht weit genug. Er hat deshalb Beschränkungen für städtische Veranstaltungen und Räume angewiesen.