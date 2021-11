Frankfurt (Oder) ist mittendrin in der vierten Infektionswelle. 28 neue Fälle meldete das RKI am Freitag (05.11). Die Inzidenz ist so hoch wie zuletzt zu Ostern. Drei Grundschulklassen befinden sich inzwischen in Quarantäne. Oberbürgermeister René Wilke ist alarmiert.