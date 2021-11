Während die Corona-Fallzahlen in Frankfurt (Oder) am Freitag (12.11.) langsamer steigen als an den Vortagen, hat die Inzidenz in der Gruppe der Fünf- bis 14-Jährigen die Marke von 1000 überschritten. Was hinter der Zahl steckt – und was die angespannte Corona-Lage mit Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Stadt macht.