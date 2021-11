Corona in Brandenburg

Der Inzidenzwert in Frankfurt (Oder) stieg am Donnerstag (11.11.) auf 347,3 – ein neuer Höchstwert. OB René Wilke kündigte nun restriktivere Corona-Kontrollen an. Mit Blick auf den Umgang mit freiwillig Ungeimpften forderte er zugleich, „den Respekt vor der abweichenden Meinung des Gegenübers nicht aufzugeben“.