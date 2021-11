Am Montag (22.11.) soll auf dem Brunnenplatz in Frankfurt (Oder) der Weihnachtsmarkt starten. Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt die Zugangsregeln auf 3G verschärft. Am Sonnabend (20.11.) nun beschloss die Verwaltung den 2G-Modus. Warum für den OB eine Absage (noch) nicht in Frage kommt.