Die Corona-Lage in Frankfurt (Oder) bleibt weiter angespannt. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 18 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag – der zweithöchste Wert binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Nur am 18. November hatte es an einem Tag mehr neue Fälle gegeben (23). „Einen Hotspot gibt es nicht. Die neu gemeldeten Fälle sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt – und das ist keine gute Nachricht“, betont Stadtsprecher Uwe Meier.

Inzidenzwert steigt wieder auf über 100

Seit März wurden damit 351 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 266 gelten als genesen, drei Frankfurter verstarben im Zusammenhang mit der Viruserkrankung. Demnach gibt es aktuell 82 aktive Corona-Fälle in der Oderstadt.

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet) stieg wieder über die 100er-Marke, er liegt jetzt nach Angaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) bei 107,4.

27 Quarantänefälle mehr gegenüber dem Vortag

511 Frankfurterinnen und Frankfurter befinden sich Stand Freitag in häuslicher Isolation – 27 mehr als Donnerstag. Neue Schulklassen oder Kitas seien nicht von Quarantäneanordnungen betroffen, so Uwe Meier.

Zuletzt war unter anderem an der Grundschule Booßen eine vierte Klasse in Quarantäne geschickt worden, ebenso die Kinder und Mitarbeiter der Kita Parkschlößchen in Güldendorf. Darüber hinaus hatte die Freie Waldorfschule den Präsenzbetrieb aussetzen müssen.

Am Klinikum sind aktuell 15 Corona-Patienten auf der Normalstation (Intensivüberwachungspflege) sowie zwei Patienten auf der Intensivstation in Behandlung – einer von ihnen muss beatmet werden.