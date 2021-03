Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) meldete am Mittwoch, 24. März, 22 neue laborbestätigte Corona-Fälle in Frankfurt (Oder) – und damit so viele Neuinfektionen an einem Tag wie zuletzt im Januar. Zuvor hatte es am Montag zwei neue Fälle und am Dienstag gar...