Frankfurt (Oder) verzeichnete am Donnerstag, 1. April, 39 Neuinfektionen. Es ist die zweithöchste an einem Tag neu registrierte Fallzahl in der kreisfreien Stadt seit Beginn der Pandemie. Wenige Tage nach dem Jahreswechsel, am 6. Januar 2021, waren an einem Tag 50 Neuerkrankungen gemeldet worden.

