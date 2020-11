Eine achte Klasse am Gauß-Gymnasium in Frankfurt (Oder) ist am Dienstag in häusliche Quarantäne geschickt worden. Das bestätigte Uwe Meier, Sprecher der Stadtverwaltung. Ein Schüler habe Symptome gezeigt und sei schließlich positiv auf Covid-19 getestet worden. Daraufhin habe das Gesundheitsamt häusliche Isolation für die gesamte Klasse angeordnet, so Meier.

Vier neue Corona-Fälle am Dienstag, 24.11.

Wegen eines Corona-Falls befindet sich seit Montag bereits eine vierte Klasse der Grundschule Booßen in Quarantäne. Außerdem ist der Präsenzbetrieb an der Waldorfschule für zwei Wochen ausgesetzt.

Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankfurt (Oder) nicht mehr ganz so rapide an wie noch in der vergangenen Woche. Nach zwei neuen Fällen am Montag meldete das Gesundheitsamt am Dienstag vier weitere laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Seit den ersten Fällen im März wurden in der Stadt 315 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 230 Betroffene gelten als genesen, drei Menschen verstarben im Zusammenhang mit der Viruserkrankung. Damit gab es am Dienstag 82 aktive Fälle.

In häuslicher Quarantäne befanden sich 473 Frankfurterinnen und Frankfurter – eine Person mehr als am Montag. Der Inzidenzwert für Frankfurt liegt mit 124,67 laut den Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes weiter deutlich über der kritischen Marke von 50.