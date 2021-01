Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) am Montag (11. Januar) noch unter der 200er-Marke lag, stieg sie am Dienstag auf 204,33 an. Das bedeutet: Die 15-Kilometer-Regelung greift. Bei den gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus sei die Fallzahl in den vergangenen Tagen immer nur ein...