Corona in Frankfurt (Oder)

Die Entwicklung des Infektionsgeschehen in Frankfurt (Oder) gibt Anlass zur Hoffnung, die Fallzahlen sinken beständig. Ob die Bundesnotbremse bald nicht mehr greift, entscheidet sich am Freitag, 14. Mai. Gehen am Klinikum die Patientenzahlen ebenfalls zurück? Ein Überblick.