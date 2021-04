Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) ist am Dienstag, 27. April, nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf 183,5 gestiegen. Sie liegt damit den zweiten Tag in Folge über dem in der Bundesnotbremse festgelegten Schwellenwert von 165.

Bleibt es auch am Mittwoch dabei, droht die Schul-N...