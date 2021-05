Der Corona-Inzidenzwert in Frankfurt (Oder) ist am Sonntag erstmals seit dem 23. März wieder auf unter 50 gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete eine auf 100.000 hochgerechnete Sieben-Tages-Inzidenz von 46,8. Das entspricht in Frankfurt 27 registrierten Neuinfektionen in dieser Woche.

Bei der In...