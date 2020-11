Nach vergleichsweise wenigen neuen Fällen am Montag (2) und Dienstag (4) ist die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch in Frankfurt (Oder) wieder deutlicher gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete 16 weitere Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden, 331 sind es jetzt seit März insgesamt.

Einen größeren Infektionsherd gebe es nicht, berichtet Stadtsprecher Uwe Meier. Es handele sich sämtlich um einzelne Fälle, deren Ausgangspunkt sich oft auch nicht mehr zurückverfolgen lasse.

Inzidenzwert gegenüber dem Vortag leicht gesunken

238 Betroffene gelten als genesen, acht mehr als am Vortag. Drei Frankfurter starben bislang im Zusammenhang mit Corona. Es gibt demnach gegenwärtig 90 aktive Covid-19-Fälle in der Stadt.

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sank nach dem Rekordwert von 124,7 am Dienstag auf 112,6, nachdem 23 Neuinfektionen vom Mittwoch der Vorwoche aus der Berechnung herausfielen.

0,9 Prozent der Bevölkerung in häuslicher Isolation

Auf einen weiteren neuen Rekordwert kletterte unterdessen die Zahl der Personen in Quarantäne – 510 Frankfurterinnen und Frankfurter befinden sich in häuslicher Isolation. Bei knapp 58.000 Einwohnern entspricht dies mittlerweile einem Anteil von knapp 0,9 Prozent der Bevölkerung.

Gegenüber dem Vortag seien zwar 15 Betroffene aus der Isolation entlassen worden, zugleich habe es jedoch auch 52 neue Quarantänefälle gegeben, so Uwe Meier. Darunter seien neben 17 Schülern einer 8. Klasse vom Gauß-Gymnasium auch 19 Personen, die Kontakt mit Infizierten aus Nachbarlandkreisen hatten.

„24 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und zwei Bundeswehrsoldaten sind derzeit fast rund um die Uhr mit dem Infektionsgeschehen beschäftigt“, berichtet der Stadtsprecher. Eine Reihe von Dienstleistungen des Gesundheitsamtes könnten daher aktuell vorübergehend gar nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden, so Uwe Meier.

Querdenker-Demo Thema im Krisenstab am Freitag

An diesem Freitag tagt das nächste Mal der Krisenstab der Stadtverwaltung in großer Runde. Neben der aktuellen Corona-Lage geht es dann vor allem um das bevorstehende Wochenende, das unruhig zu werden droht.

An der Stadtbrücke ist eine Demonstration der „Querdenker“-Bewegung angemeldet, die Organisatoren rechnen mit bis zu 1500 Teilnehmern. Zugleich sind auch auf der anderen Seite der Oder in Słubice Proteste gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt, für die in polnischen Netzwerken seit Tagen mobilisiert wird.