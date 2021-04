In ganz Deutschland steigt die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stark an. 4.740 waren es am Freitag, 16. April, was rund 21 Prozent der belegten Intensivbetten entspricht. Auch Frankfurt (Oder) ist seit Tagen auf der interaktiven Landkarte des DIVI-Intensivbettenregisters alarmierend ...