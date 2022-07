Der Rathausplatz in Frankfurt (Oder) ist in den vergangenen Monaten am Montagabend, 18 Uhr, regelmäßig zu einem Treffpunkt für Gegner der staatlichen Corona-Politik geworden. So war es auch am Montag (11.7.). Mehr als 100 Teilnehmer trafen sich dort zu einer angemeldeten Versammlung. Monatelang w...