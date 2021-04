Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) liegt aktuell zwar wieder knapp unter 200, doch der Ostermarsch war am Karfreitag bereits abgesagt worden, sagte OB René Wilke am Samstag (3. April). Dieser war von der Polizei nur unter der Bedingung genehmigt worden, dass der Inzidenzwert 200 nicht üb...