Die Busse und Straßenbahnen in Frankfurt (Oder) legen jährlich unzählige Kilometer zurück. 2019 waren es 2,3 Millionen – das heißt in etwa dreimal zum Mond und zurück. Wer derzeit einige dieser Kilometer mitfährt, wird sich fragen, ob sich etwas an der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske ge...