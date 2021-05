Vorfreude bei Gastwirten in Frankfurt (Oder) und ihren potenziellen Gästen: Am Freitag, 21. Mai, dürfen auch in der Oderstadt wieder die Außenbereiche der Restaurants und Cafés öffnen, solange der Inzidenzwert weiter stabil unter 100 liegt – am Montag lag er bei 43,3. Das machte die Stadtverw...