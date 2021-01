Es war ein Hin und Her in den vergangenen Tagen. Erst hieß es, die Zeugnisse für fast alle Schüler werden erst nach den Winterferien ausgegeben, dann war klar: Der Präsenzunterricht geht noch nicht am 8. Februar für alle weiter. Also müssen die Schulen schon am Zeugnistag die Zensuren per Post verschicken. Viel Arbeit für die Lehrer in Frankfurt (Oder).