Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte am Freitag, 23. April, in Frankfurt (Oder) sechs neue Corona-Fälle. Weil aus der Berechnung 13 Fälle vom vergangenen Freitag herausfielen, sank der Sieben-Tage-Inzidenzwert gegenüber dem Vortag von 159 auf 147. Das entspricht 85 gemeldeten Neuerkrankungen in der Oderstadt in sieben Tagen.

Schul- und Kita-Schließungen ab Inzidenzwert 165

Das Brandenburger Kabinett berät heute über die Umsetzung der Bundes-Notbremse. In einigen Punkten ist die Notbremse des Landes strenger. Beispielsweise müssen in Brandenburg Geschäfte bereits ab einer Inzidenz von 100 schließen. Die Notbremse des Bundes sieht einen Inzidenzwert von 150 vor, bis zu dem Einzelhändler noch Kunden mit Termin und negativem Schnelltest empfangen dürfen.

Andere Regelungen im geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes sind strenger als die des Landes. So müssen bereits ab einer Inzidenz von 165 (statt 200) an drei aufeinanderfolgenden Tagen alle Schulen (Abschlussklassen sowie Förderschulen ausgenommen) und Kitas schließen. Dann sind nur noch Distanzunterricht und Notbetreuung möglich.

1982 Infizierte in Frankfurt seit Beginn der Pandemie

Einen eigenen Spielraum bei den Regelungen haben die Landkreise und kreisfreien Städte nicht. Auch in Frankfurt (Oder) hängt damit vieles davon ab, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen entwickelt. Seit dem 25. März liegt die kreisfreie Stadt bei einem Wert von über 100, ausgenommen am 9. und 10. April, als die Inzidenz zum Ende der Osterferien kurzzeitig auf 90 sank.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich in Frankfurt (Oder) 1982 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 97 an Covid-19 Erkrankte starben.