Die Corona-Pandemie trifft finanzschwache Bewohner von Frankfurt (Oder) besonders hart. Zum Beispiel mit Blick auf die aktuellen Änderungen bei der Maskenpflicht. Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sind seit Samstag in Brandenburg keine Stoffmasken mehr zugelassen. Nur medizinische und sogenannte FFP2-Masken. Letztere sind nicht ganz billig.

Das helle Blau ihrer medizinischen Masken ist die dominierende Farbe in den Gesichtern der Mitarbeiter der Frankfurter Tafel. Die Maskenpflicht wird korrekt umgesetzt, wie man beim spontanen Gang durch die Anlieferungs- und Auspackzone der Tafel sieht.

„Wir müssen schon aufpassen, immerhin sind hier bis zu 35 Menschen beschäftigt“, sagt Chefin Evelyn Blaschke. Beim Obst sortieren etwa lassen sich die Abstände nicht immer einhalten. Deswegen wird umso mehr auf wirksame Masken geachtet.

Ohne die Tafel sähe es bei vielen Frankfurtern traurig auf dem Esstisch aus. „Der Andrang ist ungebrochen. Zum Glück versorgen uns auch die Lebensmittelhändler alle weiter mit Spenden“, sagt Evelyn Blaschke dankbar.

Was fehlt, sind aktuell vor allem Masken für ihre Mitarbeiter. Die Masken, die derzeit benutzt werden, hatte die Tafel-Chefin bei früheren Sach-Spenden wohlweislich beiseite gelegt. „Ich mache das hier ehrenamtlich“, sagt Marianne Laube, eine der Helferinnen der Frankfurter Tafel.

Auch sie setzt auf die preiswerteren OP-Masken. „Die benutze ich nicht nur hier, sondern die habe ich auch privat besorgt“, sagt die engagierte Frankfurterin.

Die Mitarbeiter der Tafel sind darauf gespannt, wie die Kunden die geänderte Maskenpflicht ab dieser Woche umsetzen. „Unsere Kunden müssen sich selbst um ihren Mund-Nasen-Schutz kümmern“, betont Evelyn Blaschke. Nur mit einem Tuch vor Nase und Mund soll keiner mehr herein kommen.

„Wir haben viele Kunden, die über 60 Jahre als sind. Die haben sich hoffentlich im Dezember ihre gratis-FFP2-Masken in der Apotheke abgeholt. Außerdem sollen ja jetzt auch die Gutscheine der Krankenkassen an die Senioren verschickt werden“, so die Frankfurter Tafel-Chefin.