„Viele Eltern sind am Limit“, sagt Kerstin Germann, Geschäftsführerin der PeWoBe gGmbH in Frankfurt (Oder). Durch Homeoffice und Kinderbetreuung seien viele nervlich überstrapaziert, was dazu führt, dass sie in den Kitas versuchen zu begründen, warum ihr Kind trotz der Situation kommen soll...