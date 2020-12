Corona in Frankfurt (Oder)

Leon Sattler hatte neben der Schule einen Job in der Gastronomie. Den ist er durch Corona seit 1. Dezember los. Jammern will der 19-Jährige aus Frankfurt (Oder) nicht. Er kann aber nicht verstehen, warum immer wieder jungen Leuten die Schuld an steigenden Infektionszahlen gegeben wird.