Hochzeit im Schnee - trotz Lockdown - feierten am Sonnabend (30. Januar) die ehemaligen Sportschüler aus Frankfurt (Oder) Janine und Marc Beckmann in Müllrose (Landkreis Oder-Spree). Eigentlich hatten die beiden eine deutlich größere Feier geplant. Jetzt durften sie in Müllrose nur ganz allein...