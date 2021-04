Corona in Oder-Spree

536 Tablets für Schüler kommen in dieser Woche in Frankfurt (Oder) an, bald könnten es noch mehr sein. Im Interview erklären Bildungsdezernentin Milena Manns und Ellen Otto, Leiterin des Sport- und Schulverwaltungsamtes, wie Schulen der Stadt bislang durch die Corona-Pandemie gekommen sind.