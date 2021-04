Ob die Arbeit mit Vollschutz, also mit Maske, Visier, Handschuhen, Schutzkittel und Schuhüberziehern, oder ganz normal verrichtet wird, sei schon ein Unterschied, sagt Kai Stähler, Vorstand der Wichern-Diakonie in Frankfurt (Oder). Seinen Mitarbeitern ergeht es momentan so, denn in fünf von elf ...