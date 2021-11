Die Infektionszahlen in Frankfurt (Oder) steigen weiter stark an. Am Mittwoch (3. November) meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 28 neue Fälle. Der auf 100.000 Einwohner bezogene Inzidenzwert liegt im Moment bei 126,3, das entspricht 72 neuen Fällen in den vergangenen sieben Tagen. Zum Vergleich...