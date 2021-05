Menschen warten in einer Schlange einer mobilen Impfstelle im Rathaus in Warschau, um ihre Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Menschen, die über 30 Jahre alt sind und zuvor für die Impfung registriert wurden, konnten sich vom 1. bis zum 3. Mai in sechzehn polnischen Städten in mobilen Impfstellen ohne Termin impfen lassen. Nun soll auch Słubice, die Zwillingsstadt von Frankfurt (Oder), eine mobile Impfstelle erhalten. © Foto: Aleksander Kalka (dpa)