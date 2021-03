Werner Bunk (l.) hat am Mittwoch seine erste Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum Frankfurt (Oder) bekommen. Ohne die Hilfe seines Sohnes Axel hätte der 87-jährige es nicht geschafft, in die Messehalle zu kommen. Auch die Terminvereinbarung war schwierig. Ein Impfung vom Hausarzt, zu Hause oder in dessen Praxis, wäre für den Frankfurter viel einfacher gewesen. © Foto: René Matschkowiak