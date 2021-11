Seit Ende der Herbstferien steigt in Frankfurt (Oder) die Zahl der Infektionen wieder, was auch bereits geimpfte Ältere in Gefahr bringt. Das Gesundheitsamt will mit schnellen Auffrischungsimpfungen in Seniorenheimen Vorsorge treffen. Doch nicht alle Einrichtungen nehmen das Angebot an, kritisiert die Stadt.