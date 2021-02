Die Abiprüfungen 2021 stehen bald an. Wenn alles geschafft ist, wird traditionell mit einem Abiball das Ende der Schulzeit gefeiert. Auch wenn es noch eine Weile hin ist, steht dieser auch in diesem Jahr wegen Corona auf der Kippe. Abiturienten aus Frankfurt (Oder) und die Messe und Veranstaltungs GmbH überlegen, wie sie den Juni am besten planen.