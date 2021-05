„Cats & Dogs 3“, „Godzilla vs. King Kong“ in 3D, „Fast & Furious 9“ „Hotel Transsilvanien – Eine Monster Verwandlung“ und „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“. Das sind nur einige der Filme, die bald deutschlandweit in den Kinos starten. Auch in Frankfurt (Oder) so...