Corona und Impfung in Brandenburg

Seit Wochen impfen die Ärztinnen und Ärzte in Frankfurt (Oder) wie am Fließband. Und das trotz Impfstoffdeckelung und weiteren Herausforderungen. Nun soll eine gemeinsame Aktion am 17. Dezember die Impfquote erhöhen. Ein Blick zum Impfzentrum lohnt dabei auch.