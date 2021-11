Rettungseinsätze und Krankentransporte im Zusammenhang mit Corona haben in Frankfurt (Oder) extrem zugenommen. Aus diesem Grund hat Oberbürgermeister René Wilke am Montag (29.11.) den unbefristeten Ausnahmezustand erklärt. Die Zahl der coronabedingten Krankentransporte in der Stadt hat sich im N...