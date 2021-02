In Frankfurt (Oder) wurden im Januar 2021 fast doppelt so viele Verstorbene gezählt wie im Vorjahresmonat. Das geht aus einer statistischen Auswertung von Daten des Gesundheitsamtes hervor, wie Stadtsprecher Uwe Meier am Freitag, 26.02., mitteilte. Demnach gab es zwischen dem 1. und 31. Januar 186 ...