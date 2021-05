Die dritte Infektionswelle scheint auch in Frankfurt (Oder) gebrochen. Am Mittwoch, 26. Mai, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen auf 100.000 Einwohner hochgerechneten Inzidenzwert von 36,4. Das entspricht 21 gemeldeten Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen. So niedrig war der Wert ...