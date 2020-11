Frankfurt (Oder) meldete am Donnerstag (12.11.2020) eine neue Rekordzahl an Quarantänefällen. 233 Personen befinden sich laut Stadtverwaltung aktuell in häuslicher Isolation – 75 mehr als am Vortag und so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie.Lebenshilfe-Bewohner müssen auf Tester...