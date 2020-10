Der November-Lockdown und die Folgen für Frankfurt (Oder): Am Donnerstag (29.10.) tagte im Oderturm der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung, um über die aktuelle Lage, die Auswirkungen der Regierungsbeschlüsse von Mittwoch sowie Maßnahmen zur Krisenbekämpfung zu beraten.

35er-Marke wird in Frankfurt wohl am Freitag gerissen

Das Infektionsgeschehen spitzt sich demnach auch in Frankfurt immer weiter zu. Allein im Laufe des Tages seien sechs neue laborbestätigte Corona-Fälle in der Stadt registriert worden, informierte der Oberbürgermeister mit Verweis auf Informationen des Gesundheitsamtes. Damit werde Frankfurt den Warnwert von 35 Neuinfektionen binnen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner am Freitag wieder offiziell überschreiten.

Um das Gesundheitsamt in dieser Situation personell zu stärken, werde die Stadt die Bundeswehr um Amtshilfe ersuchen, berichtete der OB. Die Bundeswehr hatte den Landkreisen und kreisfreien Städten unter der Woche bereits ihre Unterstützung zugesagt. Die Soldatinnen und Soldaten sollen vor allem bei der Kontaktnachverfolgung von Personen helfen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben.

Corona-Praxis am Karl-Ritter-Platz soll wieder öffnen

Außerdem will die Stadt die Covid-19-Praxis am Karl-Ritter-Platz wieder in Betrieb nehmen. Sie war Mitte Juni geschlossen worden, nachdem es damals in Frankfurt nur noch vereinzelt neue Corona-Fälle gegeben hatte. „Inzwischen hat sich die Lage dramatisch verändert. Um die Hausarztpraxen zu entlasten, wollen wir die Spezialsprechstunde wieder anbieten“, erklärte René Wilke. In den nächsten Tagen soll es Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung dazu geben.

Beschlossen wurde ebenfalls, dass die zum Krisenstab gehörende Unterarbeitsgruppe Wirtschaft und Corona ihre Arbeit wieder aufnimmt. Neben der Wirtschaftsförderung der Stadt gehören auch Vertreter der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer sowie der Agentur für Arbeit dem Gremium an. In den Beratungen sollen alle von Bund und Land geplanten Hilfspakete zusammengetragen werden, um die vom zweiten Lockdown betroffenen Unternehmen in der Stadt best- und schnellstmöglich darüber informieren zu können.

Restaurants schließen, der Amateursportbetrieb muss ruhen

Nach den Corona-Beschlüssen der Bundesregierung und der Länderchefs vom Mittwoch, die vom Land Brandenburg am Freitag in eine neue Verordnung münden sollen, müssen ab Montag auch in Frankfurt (Oder)Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und Veranstaltungshäuser schließen. Kultur- und Freizeitveranstaltungen sind nicht erlaubt. Auch der Amateursportbetrieb muss ruhen.

Außerdem sind neue Kontaktbeschränkungen vorgesehen, die das Ordnungsamt in Frankfurt gemeinsam mit der Landes- und Bundespolizei durchsetzen werde, kündigte der Oberbürgermeister an.

Corona-Hotline der Stadt wird personell verstärkt

Er informierte zugleich darüber, dass die Corona-Hotline der Stadt ab Freitag wieder mit mehr Verwaltungsmitarbeitern besetzt sein wird. Zu erreichen ist das Bürgertelefon montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr, und zwar unter der 0335 552-1234 sowie per E-Mail an hotline@frankfurt-oder.de.