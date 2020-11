Herr Junghanns, am Montag mussten auch in Frankfurt Restaurants, Sport- und Kultureinrichtungen erneut für mehrere Wochen schließen. Sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus Ihrer Sicht verhältnismäßig?Das sind absolut schmerzhafte Einschränkungen, so deutlich muss man das leider s...