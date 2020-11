Andreas Wendt, Schulleiter des Oberstufenzentrums „Konrad Wachsmann“ in Frankfurt (Oder), bestätigte am Dienstag, dass ein Schüler seiner Schule positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die komplette Klasse und drei Lehrer sind in Quarantäne geschickt worden. Zuerst hatte der rbb berichtet. Es handelt sich um eine Klasse im ersten Lehrjahr aus der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung.

„Ich hatte am Wochenende regen Kontakt zum Gesundheitsamt", erzählt der Schulleiter. Mit dem Amtsarzt Oliver Fahron und mit seinem eigenen Team habe er sich ausgetauscht, seit Sonntag sind die entsprechenden Schüler und Lehrer in Quarantäne. „Wir reden von Menschen", betont Wendt. Das Virus übertrage sich eben nicht nur von Schüler zu Schüler. „Das Problem ist, dass mir zwei Wochen lang drei Lehrer fehlen", sagt er.

Betroffene Lehrer unterrichten von zu Hause aus

Dadurch gebe es Einschränkungen im Präsenzunterricht. „Aber darauf sind wir vorbereitet“, sagt er, man habe geahnt, dass das irgendwann passieren wird. Auch alle Oberstufenzentren hätten Pläne für die drei Szenarien Präsenz- und Fernunterricht sowie Mischform aus beidem. Da die drei Lehrer bislang keine Symptome zeigten, also fit sind und als Vorsichtsmaßnahme fern bleiben, arbeiten sie momentan von zu Hause aus. Sie gestalten ihren Unterricht mit einer Lernplattform, erklärt er.

Es gab schon einmal einen Quarantänefall bei einer Lehrerin am OSZ in Frankfurt. Dass ein Schüler sich mit dem Coronavirus infiziert hat und eine ganze Klasse nach Hause muss, ist allerdings das erste Mal an dem Oberstufenzentrum.

In der vergangenen Woche gab es im Unterricht der gymnasialen Oberstufe (also ab Klasse 11) und der Oberstufenzentren noch keine Maskenpflicht, das ist seit Montag in ganz Brandenburg anders. Überall, selbst in der Kantine mit Ausnahme des eigenen Platzes, muss nun Maske getragen werden, erklärt Wendt. Es habe vergangene Woche in der betroffenen Klasse also noch Kontakte ohne Maske gegeben.

An der Sportschule wurden 100 Personen auf Corona getestet

An der Sportschule in Frankfurt (Oder) waren in der vergangenen Woche insgesamt 47 Handballerinnen in Quarantäne geschickt worden. Fußballer mussten, anders als zunächst berichtet, nicht in Quarantäne. Diesen Montag (02.11.) fand dann eine großflächige Testung an der Schule statt, von Lehrkräften und über Schülergruppen verschiedener Jahrgangsstufen und Sportarten hinweg, so Schulleiter Jens Herrmann. Es handelte sich um etwa 100 Personen, die etwa durch das Kurssystem Kontakt zu den infizierten Handballerinnen hatten, darunter auch Fußballer. Die Ergebnisse stünden noch aus.

Ansonsten laufe der Präsenzbetrieb an der Schule normal weiter, so Herrmann. Über die Lernplattform Moodle seien die Handballerinnen mit Aufgaben versorgt worden.

Am Wochenende waren sechs weitere laborbestätigte Corona-Fälle an der Sportschule bekannt geworden. Zuvor war bereits eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden, woraufhin das Gesundheitsamt rund 50 Tests bei Lehrern und Schülern vor allem in der Jahrgangsstufe 9 angeordnet hatte.