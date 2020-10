Von Einzelfällen spricht die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) am Montagmorgen. Die fünf neuen laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus sind also nicht auf einen Infektionsherd zurückzuführen. Bei denjenigen, die sich in Quarantäne befinden, handele es sich um die entsprechenden Kontaktpersonen, erklärte Pressereferentin Kora Kutschbach auf Nachfrage. Am Freitag lag die Zahl der Personen in häuslicher Isolation noch bei 73, am Montag waren es 86.

71 mit Corona infizierte Personen gelten als genesen

Von Freitag auf Samstag kam ein neuer Corona-Fall hinzu, von Samstag auf Sonntag waren es drei und von Sonntag auf Montag war es ein neuer Fall. Damit sind seit Ende März 87 Frankfurterinnen und Frankfurter an Covid-19 erkrankt, 71 von ihnen gelten als genesen. Aktuell gibt es dementsprechend 16 aktive Fälle in der Stadt. Eine genesene Person ist von Sonntag auf Montag hinzugekommen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt (Oder) bei 20,8