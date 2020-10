„Glück im Unglück“ hat er, dachte Dennis Behle, als es in der Logopädie-Praxis in der Walther-Korsing-Straße, die er mit seiner Partnerin Astrid Will betreibt, im Januar einen Wasserschaden gab – hatten die beiden doch im Vorjahr eine Ertragsausfallversicherung abgeschlossen. Ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro entstand, die sieben Räume der Praxis im Erdgeschoss mussten komplett neu saniert werden. Mit der Gebäudeversicherung lief alles reibungslos. Bei der Ertragsausfallversicherung jedoch gab es Probleme.

80 Tage lang war die Arbeit durch Corona unterbrochen

Mitte März begann die Sanierung und dauerte vier Monate, die Arbeit der beiden Logopäden in der Praxis war also für 80 Tage unterbrochen. Ausgehend von den Umsatzzahlen zwischen September 2019 und Februar dieses Jahres wurde ein Netto-Ausfall in Höhe von 44.000 Euro errechnet, von dem die Versicherung 10.000 Euro bereits gezahlt hatte. Ohne Corona hätte es also noch eine Restzahlung in Höhe von 34.000 Euro gegeben.

Zahlen wollte die Axa, die Versicherung der Logopäden, jedoch zunächst nur noch 11.000 Euro. Denn ein Sachverständiger hatte ausgerechnet, dass Dennis Behle und Astrid Will in der Zeit der Renovierung wegen Corona keine 44.000 Euro eingenommen hätten, sondern nur 21.000. Er geht davon aus, dass nur zehn Prozent der Patienten im April die Leistungen der Logopäden in Anspruch genommen hätten. Für Mai hat er einen Leistungsrückgang von 50 Prozent, für Juni von 20 Prozent und für Juli von zwei Prozent ausgerechnet.

Keine individuellen Gesundheitsleistungen bei Logopädie

„Das sind Spekulationen“, sagt Dennis Behle jedoch und argumentiert: „Es gab nie eine gesetzliche Einschränkung für die Berufstätigkeit von Logopäden.“ Da die Leistungen ärztlich verordnet werden, handele es sich immer um eine notwendige Therapie – auch, als vor ein paar Monaten Selbstzahler-Leistungen beispielsweise bei Physiotherapeuten verboten waren. Solche individuellen Gesundheitsleistungen gibt es bei Logopäden höchstens, wenn sich Schauspieler oder Sänger privat behandeln lassen, erklärt Behle.

Auch die anderen acht Logopädie-Praxen in Frankfurt (Oder), sagt er, hatten nicht geschlossen oder eklatante Einkommenseinbußen gehabt. „Wir wären die einzige Praxis mit einem derartigen Leistungsrückgang gewesen.“ Die Krankenkassen haben mit Start des Lockdowns Videotherapie als Alternative erlaubt, gültig bis Ende September. Da Dennis Behle und Astrid Will wegen der Renovierung zu diesem Zeitpunkt aber schon ihr komplettes Material bei einer Spedition eingelagert hatten, konnten sie diese Möglichkeit nicht nutzen.

Beide Logopäden kommen der Versicherung entgegen

Anfang September machte Behle der Axa dann einen Vorschlag: In einem dreiseitigen Brief rechnete er vor, welchen Einfluss Corona auf die Arbeit in den Praxen gehabt hätte. So geht er beispielsweise für März von einem Leistungsrückgang von 40 Prozent aus – auch das Bundesgesundheitsministerium halte diese Zahl für wahrscheinlich. Auch vom Corona-Rettungsschirm an alle Heilmittelerbringer, aus dem er und seine Partnerin 11.000 Euro erhalten hatten, wusste die Versicherung. Behle kommt somit auf eine Restzahlung von knapp 18.700 Euro.

Die Axa reagierte auf das Schreiben jedoch zunächst nicht und meldete sich erst nach MOZ-Anfrage, also einen Monat später, bei Dennis Behle und Astrid Will zurück. Sie hat eine Restentschädigung von 18.120 Euro angeboten. „Die Versicherung folgt also meinem Vorschlag, modifiziert ihn leicht und reduziert die Versicherungsleistung um einige Hundert Euro“, so Behle, der das Angebot angenommen hat. Das Geld wurde mittlerweile überwiesen.

Verbraucherzentrale Brandenburg kennt solche Fälle

Der Verbraucherzentrale, die allerdings nur für Privatpersonen und nicht für Gewerbetreibende sprechen kann, ist dieses Phänomen bekannt. Die Fälle, die dort bearbeitet wurden, beziehen sich auf Reiserücktrittsversicherungen, bei denen die Reiseunfähigkeit vor Corona eintrat – Corona aber als Grund genannt wurde, die Versicherungsleistung nicht oder nicht komplett zahlen zu wollen.

Die Verbraucherzentrale rät, der Leistungsablehnung gegenüber dem Versicherer zu widersprechen und gegebenenfalls den Versicherungsombudsmann anzurufen. Betroffene Verbraucher können sich außerdem für eine Beratung oder Rechtsvertretung an die Verbraucherzentrale Brandenburg wenden

Ihr Geld bekommen sie erst drei Monate nach erster Behandlung

Um das Problem, das sie in den vergangenen Wochen umtrieb, zu verdeutlichen, erklärt Dennis Behle: Er und Astrid Will arbeiten zwar seit Mitte Juli wieder zu 100 Prozent, mit bestehendem Patientenstamm und sogar einer Warteliste für Neuanmeldungen. Aber ihr Geld bekommen sie immer erst über drei Monate nach der Behandlung. Denn es gibt zehn Termine und erst einen Monat nach Abschluss dieser wird bezahlt. Seit gut einem Jahr sind die beiden in der Walther-Korsing-Straße, hatten davor zwölf Jahre lang eine Praxis in der Ernst-Thälmann-Straße gemietet. Die monatliche Rate jetzt sei höher als die Miete im alten Gebäude. „Wir müssen das jetzt abbezahlen, bis wir in 18 Jahren in Rente gehen“, sagt Dennis Behle. „Von der Rente können wir das nicht bezahlen.“