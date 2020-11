„Jeder Tag ist wie eine Wundertüte“, sagt Mareike Lauterbach über ihre Arbeit. Seit Juli dieses Jahres leitet die 39-Jährige das Hauptzollamt Frankfurt (Oder). Zuvor war sie für mehrere Monate in Elternzeit. Ihre elf Monate alte Tochter wird jetzt vom Vater versorgt, sie arbeitet in Teilzeit. Die Oderstadt ist für die Zoll-Beamtin kein neues Pflaster. Vier Jahre lang hatte sie hier bereits die Leitung des Sachgebietes „Abgabenerhebung“ inne. Schon damals war sie die „ständige Vertretung“, vertrat also den damaligen Leiter Sven Brenner, wenn dieser nicht anwesend war. „Ich finde die Aufgaben sehr spannend. Unbedingt wollte ich diese wieder wahrnehmen“, erzählt Mareike Lauterbach.

Mit 28 Jahren hatte sie Verantwortung für 180 Beschäftigte

Am Anfang ihrer Karriere bewarb sich die Voll-Juristin auf eine Stelle beim Zoll für den höheren Dienst. Schnell wurden ihr Führungsaufgaben zugeteilt, wie die Leitung der Berliner Vollstreckungsstelle. Mit 28 Jahren die Verantwortung für 180 Beschäftigte zu haben – „eine absolute Herausforderung, die mich sehr geprägt hat“, erzählt sie. Bevor sie nach Frankfurt zurückkehrte, arbeitete sie zwei Jahre im Bundesministerium der Finanzen – im Bereich „Organisation und Haushalt“ – und war Sachgebietsleiterin im Hauptzollamt Potsdam. Doch ihr Lebensmittelpunkt liegt in Berlin. Hier machte sie ihre Ausbildung, von hier aus pendelt sie nun täglich zur Arbeit in die Oderstadt.

Ihr Herz hängt an der „Ortsebene“ in Frankfurt (Oder)

„Da ich viele Beschäftigten hier kenne, war es toll, hierher zurückzukehren", sagt Mareike Lauterbach. Gerade in der Corona-Zeit zehre sie davon, dass sie die Menschen hinter den Stimmen bereits kenne – der Austausch ist ihr sehr wichtig, auch wenn es gerade oftmals nur übers Telefon oder Skype geht.

„Berlin, Potsdam oder Frankfurt (Oder) – ich bin beweglich und habe gerne Kontakt zu meinen Kollegen“, sagt die Leiterin. Wenn es die Corona-Lage wieder zulasse, will sie wieder mehr an den Zoll-Standorten präsent sein, Gespräche führen, Kontakte pflegen und neue dazugewinnen.

Aufgabenfelder reichen von Grenzarbeit bis Steuererhebung

Ob „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, Serviceverwaltung oder Steuerhebung – bei dieser Vielfalt der Aufgaben kommt die Berlinerin ins Schwärmen. Was viele Bürger nicht wüssten: „Der Zoll ist die Verwaltung, die für den Bundeshaushalt ein Drittel erwirtschaftet“, sagt Mareike Lauterbach. Nicht jeder Zöllner mache die klassische Grenzarbeit an Flughäfen. Abgabenerhebung, ihr Steckenpferd, sei ebenso ein großer Arbeitsbereich. Zölle, Verbrauchssteuern – wie Strom und Energie – und seit 2014 die Kfz-Steuer gehören dazu. „Die Kfz-Steuer-Stelle hier in Frankfurt habe ich seiner Zeit aufgebaut“, berichtet sie. Klar, „unsere Leute in Blau“ fielen den Bürgern eher auf der Straße auf, als die Innendienstmitarbeiter am Schreibtisch. Jedoch seien alle Aufgabenfelder der insgesamt 760 Mitarbeiter spannend.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekam mehr Zuständigkeiten

Einen ihrer Schwerpunkte sieht die Leiterin im Bereich „Finanzkontrolle Schwarzarbeit". Hier bekam das Hauptzollamt im vergangenen Jahr zusätzliche Zuständigkeiten, das Personal werde nach und nach an die Neuerungen herangeführt. Und mit der Einrichtung eines Corona-Stabs hofft sie möglichst gut durch die Krise zu kommen, mit vielen gesunden Mitarbeitern. Bisher habe es nur vereinzelte Covid-19-Fälle beim Frankfurter Zoll gegeben.

„Wir müssen Corona immer mitdenken“, sagt sie. Unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen arbeiten zurzeit Außendienstmitarbeiter normal weiter, andere sind im Homeoffice und einzelne in den Büros in der Kopernikusstraße. Gruppenweise wurden Kohorten gebildet, die abwechselnd am Standort arbeiten. Neben den täglichen Dienstbesprechungen, die zweimal täglich stattfinden, skypt Mareike Lauterbach mit der Oberbehörde oder organisiert mit zwei anderen Mitarbeitern den Corona-Stab, um Ansteckungsrisiken zu minimieren.

Hörbücher, Yoga und Nordic-Walking als Ausgleich zum Job

Auf der Heimfahrt im Zug lauscht die Berlinerin gerne Hörbücher auf Englisch – aktuell die Biographie der kürzlich verstorbenen Ruth Bader Ginsburg, die Beisitzende Richterin im Supreme Court der USA war. „Ich hoffe, mein Englisch damit zu verbessern“, berichtet Mareike Lauterbach. Das sei ihr so mittelmäßig gelungen, wie sie beim Besuch eines Zollbeamten aus Estland bemerkte – glücklicherweise haperte es auf beiden Seiten an der englischen Fachterminologie, sagt sie lachend. Steht privat natürlich das junge Familienglück im Vordergrund, macht sie gerne Nordic-Walking und Yoga – als Ausgleich zu Schwarzarbeit und Steuern.

