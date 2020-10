Das Gesundheitsamt in Frankfurt (Oder) hat den offiziell zweiten Todesfall nach einer Covid-19-Infektion gemeldet. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit vom Wochenende (24./25.10.) hervor.

Erst am Dienstag (20.10.) war ein älterer Patient am Klinikum in Markendorf an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Ein weiterer Frankfurter starb im Mai in einem Bernauer Krankenhaus nach einer Covid-19-Erkrankung, er wird allerdings in der Barnimer Statistik als Todesfall geführt.

Darüber hinaus kamen seit Freitag drei weitere laborbestätigte Corona-Infektionen neu dazu. Damit haben sich seit Pandemiebeginn 122 Menschen in Frankfurt mit dem Virus infiziert. 98 gelten als genesen.

Inzidenzwert in Frankfurt (Oder) jetzt bei 19,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche – lag in Frankfurt am Wochenende laut dem Landesamt bei einem Wert von 19,0. Ab einer Zahl von 35,0 greifen strengere Corona-Regeln. Am Mittwoch (21.10.) hatte Frankfurt den Warnwert letztmals überschritten.

Im Klinikum in Markendorf befinden sich derzeit zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation in Behandlung – einer davon muss beatmet werden. Das geht aus dem Intensiv-Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sowie des RKI hervor. Laut dem Register waren am Wochenende im Klinikum insgesamt 14 der 15 bereitstehenden Intensivbetten belegt.