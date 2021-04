Von der Insel Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) ragt etwas aus den bewaldeten Hügeln jenseits der Oderwiesen heraus: Es ist der Rohbau des Kleistturms, der derzeit in Słubice entsteht. „Wie ein Pilz nach dem Regen“ schoss der Turm aus dem Boden – so beschrieb es Slubices Bürgermeister Marius...